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В Болгарии признали преимущество сотрудничества с «Газпромом»

Министр энергетики Болгарии Христов заявил, что получать газ лучше от «Газпрома»

Фото: Alexander Zemlianichenko / globallookpress.com

Болгарии следует сотрудничать с «Газпромом» в сфере закупки газа. Преимущества российской компании перед другими зарубежными признал министр энергетики страны Росен Христов, передает Dnevnik.

«Мы можем обойтись без "Газпрома", но если мы будем получать газ от них, это будет лучше», — сказал исполняющий обязанности министра. Таким образом он объединил свои последние противоречивые заявления о том, что Болгария может обойтись без переговоров с компанией, однако они неизбежны, подмечает издание.

Временный глава ведомства также заверил, что зимой государство обеспечит граждан электричеством и газом. При этом он подчеркнул, что ключевым моментом будет вопрос о цене газа, его стоимость не должна превышать 250 левов (примерно 7713 рублей) за мегаватт в час.

Ранее стало известно, что Иран договорился с «Газпромом» о поставках газа. Уточняется, что Тегеран будет закупать девять миллионов кубометров российского газа ежедневно.

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Алевтина Запольская
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