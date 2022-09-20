Иран договорился с «Газпромом» о поставках российского газа

Fars: Иран скоро начнет закупать у «Газпрома» 9 млн кубометров российского газа ежедневно

Иран в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией в скором времени начнет закупать девять миллионов кубометров российского газа ежедневно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Соглашение между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией предусматривает стратегическое сотрудничество двух стран на 40 миллиардов долларов для разработки месторождений Ирана, реализации СПГ-проектов и строительства магистральных газопроводов.

В рамках этой договоренности Тегеран планирует вскоре закупать у Москвы газ, который будет поставляться через территорию Азербайджана.

Кроме того, каждый день Иран будет принимать шесть миллионов кубометров газа из России для своповых поставок в виде сжиженного природного газа (СПГ) в страны южнее Ирана.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Сербия занимает выгодное положение благодаря своей позиции в вопросе импорта российского газа.

Ранее стало известно, что в августе Испания закупила в России в два раза больше газа (плюс 102,19 процента), чем в том же месяце 2021 года. В июле и августе Испания также оказалась главным покупателем российского СПГ, заплатив России 747 миллионов евро (45,2 миллиарда рублей).