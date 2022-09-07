Назван главный покупатель российского СПГ

Business Insider: в июле и августе главным импортером российского СПГ стала Испания

Испания в июле и августе 2022 года стала главным импортером российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет Исследовательского центра энергетики и чистого воздуха (CREA).

За два месяца европейская страна заплатила за топливо 747 миллионов евро (45,2 миллиарда рублей). Следом за Испанией по объемам поставок СПГ из России идут Франция, Китай, Бельгия и Япония.

Главный аналитик CREA Лаури Милливирт назвал причиной наращивания закупок аномальную жару и засуху. Этим летом испанцы чаще использовали кондиционеры и вентиляторы. Как следствие, выросли расходы на электроэнергию, которая производится по большей части при сжигании газа. В частности, за июль и август 35 процентов электроэнергии в Испании было выработано за счет газа.

Согласно отчету, с начала военных действий на Украине в конце февраля Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 158 миллиардов евро (9,6 триллиона рублей). Издание пишет, что такая сумма позволяет покрыть расходы от боевых действий, которые, по оценкам экспертов, составили около 100 миллиардов евро.

Крупнейшим импортером российских энергоресурсов за полгода стал Евросоюз (85 миллиардов евро), Китай (35 миллиардов евро), Турция (11 миллиардов евро), Индия (7 миллиардов евро) и Южная Корея (2 миллиарда евро). Среди стран Европы лидером по импорту стали Германия, Нидерланды, Италия и Польша. По оценкам, доходы от поставок за рубеж внесли в федеральный бюджет России около 43 миллиардов евро (2,6 триллиона рублей).

В настоящий момент некоторые страны стремятся снизить доходы России от поставок энергоресурсов. Так, 2 сентября государства «Большой семерки» уже ввели «потолок» цен на российскую нефть, также сейчас обсуждается аналогичная мера по отношению к газу. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что ограничение стоимости нефти приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Однако российская сторона считает, что их стоимость, наоборот, повысится. В рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября президент России Владимир Путин назвал желание западных стран ограничить цены глупостью, назвав последствием этого решения скачок стоимости топлива.