Погибший в ДТП актер Пускепалис ехал в «броневике»

Погибший в ДТП Пускепалис ехал в «броневике», который должен был отправиться в Донбасс

Российский актер и режиссер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП в Ярославской области, ехал в автомобиле Ford Transit, который должен был отправиться в Донбасс. На видео, опубликованном в Telegram-канале Mash, артист показывает списанную инкассаторскую машину, которую, по данным MK.RU, между собой его сотрудники называли «броневик».

«Завтра мы едем к Игорю Угольникову, (...) наносим камуфляж и 21-го [сентября] мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата Волк», — говорит народный артист.

На этом микроавтобусе утром во вторник, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры» Пускепалис попал в аварию. Машина Ford Transit столкнулась с грузовым автомобилем. Пассажир и водитель машины погибли, еще один человек в результате ДТП оказался в больнице. Речь идет о дальнобойщике Георгие Августовском, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Он ехал по своей полосе и не был виновником аварии.

В настоящее время сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС работают на месте ДТП и устанавливают обстоятельства случившегося.