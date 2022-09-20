Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Актер и режиссер Сергей Пускепалис разбился в аварии в Ярославской области

Советский и российский актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Да, по предварительной информации, он погиб», — заявил собеседник издания. В управлении Министерства внутренних дел по региону и в Ярославском театре драмы имени Волкова, где Пускепалис был художественным руководителем, эту информацию пока никак не прокомментировали.

Подробности ДТП

Авария произошла утром во вторник, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Машина Ford Transit столкнулась с грузовым автомобилем. Пассажир и водитель Ford Transit погибли, еще один человек в результате ДТП оказался в больнице. Отмечается, что речь идет о дальнобойщике, который был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он ехал по своей полосе и не был виновником аварии.

В настоящее время сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа и МЧС работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства случившегося. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу.

Телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-аккаунте опубликовал снимки с места происшествия. На них видно помятый автомобиль, врезавшийся в грузовую машину.

Фото: Telegram-канал 112

Артист перегонял купленный для Донбасса «броневик»

Как сообщает MK.RU, народный артист России ехал из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так между собой его сотрудники называли списанную инкассаторскую машину. В ней везли термобелье и другие необходимые для солдат вещи. Пускепалис хотел передать автомобиль людям, которые ехали в Донбасс с гуманитарной помощью.

Telegram-канал Baza опубликовал снятое накануне смерти 56-летнего артиста видео, в котором он показывает на камеру Ford Transit. «Завтра мы едем, наносим камуфляж», — говорит он.

Кто такой Сергей Пускепалис

Актер родился 15 апреля 1966 года в Курске, а в 14 лет переехал вместе с семьей в Саратов. Позже переехал в Москву, где окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Он работал режиссером в Самарском театре «Понедельник», был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2014 году Пускепалиса назначили заместителем художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе, а с августа 2019 он занял пост худрука Ярославского театра драмы имени Волкова.

В 2003 году артист получил первую эпизодическую роль в кино и появился в фильме Алексея Учителя «Прогулка». После знакомства с режиссером Алексеем Попогребским сыграл главные роли в его картинах «Простые вещи» и «Как я провел этим летом».

Позднее Пускепалис появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Сибирь. Монамур», «Мой парень — ангел», «Черное море», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Хождение по мукам», «Елки новые», «На острие», «1941. Крылья над Берлином», «Частица Вселенной», «Крестный», «Крик совы» и «Операция "Мухаббат"». В апреле 2022 года состоялась премьера последнего фильма с участием актера — военной драмы «Первый Оскар». В зарубежных картинах Пускепалис сниматься отказывался, объясняя это тем, что считает неприемлемым изображение русских людей в кинематографе западных стран.

В 2015 году артист выступил режиссером фильма «Клинч». Лента была снята по одноименной пьесе Алексея Слаповского и рассказывает о встрече школьного учителя литературы Федорова и незнакомки Виты.

В 2021 году Пускепалис стал членом Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». С 2015 года регулярно посещал ДНР и оказывал финансовую помощь.

