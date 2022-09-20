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Белорусская компания захотела продавать в России китайские электрокары

«Ведомости»: белорусская SGP собирается ввозить в Россию электрокары китайской BYD

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Белорусская компания SGP собирается завозить для продажи в России электрокары китайского автоконцерна BYD и хочет выйти на рынок уже в 2023 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил глава белорусской компании Артем Ловчев.

SGP в Белоруссии занимается созданием транспортной экосистемы, внедрением и популяризацией электромобилей для пассажирских перевозок в стране. С электромобилями BYD она работает в тестовом режиме. Источник издания при этом указывает, что SGP получила разрешение продавать электрокары BYD на всем пространстве СНГ, квота на следующий год составляет до 150 тысяч машин.

При этом собеседник газеты из числа топ-менеджеров одного из белорусских автоконцернов сомневается в заявлениях SGP. По его словам, BYD из всех проектов в Белоруссии официально вышла. «Мы пытались с ними договориться о производстве у нас или в России, но из-за санкций, связанных со спецоперацией на Украине, они отказались», — сказал он.

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Собеседник считает, что китайская компания вряд ли будет принимать предложения о сотрудничестве на фоне геополитической ситуации: у нее динамично развиваются продажи на других рынках.

При этом сами последние модели BYD выглядят очень хорошо и они могли бы понравиться россиянам, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако эксперт замечает, что Россия сейчас вряд ли сможет обеспечить себя необходимой для таких машин зарядной инфраструктурой, и, значит, на большие объемы продаж рассчитывать не приходится.

Более года назад в России была представлена концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в стране на период до 2030 года. В Минэкономразвития отмечали, что Россия существенно отстает от глобального тренда в переходе к электрокарам. Документ предполагает, что к 2030 году в стране будет более 1,4 миллиона электромобилей. По состоянию на конец 2020 года их было около 11 тысяч, по итогам 2021-го, по подсчетам «Автостата», 16,5 тысячи.

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Платон Щукин
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