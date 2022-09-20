Экономист Меренков напомнил, что каршеринг необходимо использовать только для личных нужд

Каршеринг необходимо использовать только для личных нужд, а не для коммерческих, напомнил кандидат экономических наук, доцент кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков. В беседе с «Лентой.ру» он дал россиянам советы по использованию каршеринга.

Каршеринг — это сложный бизнес на стыке автомобильного транспорта и IT Артем Меренков экономист

«Для работы необходимо скачать мобильное приложение. И в данном случае советы традиционные: обращать внимание на рейтинг и внимательно читать отзывы пользователей», — напомнил Меренков.

Условия договора

Экономист отметил, что каршеринг является услугой и начинает работать после заключения договора, в котором прописаны права и обязанности каждой стороны.

«Как правило, речь идет о том, кто несет ответственность в случае ДТП и кто оплачивает ущерб. Забегая вперед скажем, что цифры там существенные. Поэтому "на берегу" необходимо изучить правила игры и внимательно обращать внимание на мелкий шрифт. В частности, советую обратить внимание на условия, при которых выполняются те или иные акции и скидки», — сказал он.

Меренков подчеркнул, что пользователи соглашаются с рядом условий, в том числе дают согласие на использование личных данных.

Совет: читать внимательно условия договора. Подробная версия точно есть на информационных ресурсах компании Артем Меренков экономист

Фотоконтроль

Экономист посоветовал перед началом использования автомобиля зафиксировать обнаруженные поломки.

«Как только вы выбрали автомобиль и заключили договор, вы берете на себя ответственность за его техническое состояние. То есть, если вдруг после вас обнаружится царапина, поломка — это ваша вина и, как следствие, материальная ответственность. Даже если это было до вас, просто никто не заметил. Платить придется вам», — предупредил он.

Следует обратить внимание на вмятины, фары, бампер, пороги, салон и наличие документов: страховой полис, СТС и топливная карта. Не стесняйтесь заглянуть в багажник Артем Меренков экономист

Также необходимо сфотографировать автомобиль и после завершения поездки. Ведь автомобиль может попасть в ДТП после окончания аренды, отметил Меренков. «Вы должны доказать, что автомобиль оставлен вами в исправном состоянии. В конце также убедитесь, что поездка окончена и соответствующая информация в систему прошла», — добавил он.

Экономист предположил, что если брать средний ценовой сегмент, то техническое состояние автомобиля будет лучше, и пользователей будет ожидать меньшее количество нежелательных «сюрпризов».

Относитесь к автомобилю так, как хотите, чтобы другие относились к нему. Так и транспортное средство будет целее, и санкций со стороны операторы меньше Артем Меренков экономист

Ожидание и страховка

Еще одной интересной опцией в каршеринге является режим ожидания. «Он платный, однако при походе в магазин или торговый центр вы оставите автомобиль забронированным за собой. Это удобно при коротких остановках, когда не нужно каждый раз бронировать заново транспортное средство и осматривать его», — сказал он.

Меренков напомнил, что в сервисах каршеринга страховка является обязательной, но есть разные тарифы. «В продвинутой версии в стоимость страховки включается даже риск ДТП, которое совершено по причине арендатора. Однако если вы уверены в себе, своем водительском мастерстве, то можно и сэкономить», — уверен он.

Важность смартфона

Поскольку одним из важнейших ресурсов при аренде является смартфон, то он должен быть в полной готовности, обратил внимание экономист.

«Необходимо проверить уровень заряда, работоспособность камеры, привязку банковской карты в приложении и уровень баланса. Карту лучше всего использовать не зарплатную, а завести специально для подобных трат. В эпоху цифрового мошенничества это не является лишним», — заключил он.

Ранее совместное исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и компании «Росгосстрах» показало, что большинство россиян во время длительных поездок на машине опасаются серьезных поломок.