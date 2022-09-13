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Россияне назвали главные опасения при поездках на машине

«Росгосстрах»: больше всего в поездках россияне опасаются поломок автомобиля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Большинство россиян во время длительных поездок на машине опасаются серьезных поломок. Об этом говорится в совместном исследовании каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,2 тысячи респондентов из всех регионов страны. 57 процентов из них назвали своим главным страхом непредвиденные проблемы с машиной. 24 процента россиян переживают, что в пути может сесть аккумулятор или автомобиль не заведется. Некоторые опрошенные (20 процентов) беспокоятся о том, что в машине может закончится топливо, 19 процентов — о том, что пробьют шину.

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Страхи путешествующих на автомобилях оказались связаны не только с состоянием транспортного средства: так, 23 процента респондентов боятся устать в дороге, а еще 19 процентов — заблудиться. Некоторые водители опасаются получить негативные впечатления от поездки — за это переживают 15 процентов. 13 процентов беспокоются о том, что потратят слишком много денег, еще 19 процентов — что не рассчитают количество бензина. Меньше 10 процентов боятся что могут остаться без еды и воды.

Ранее в компании «Росгосстрах» выяснили, что одним из своих главных бытовых страхов россияне считают возникновение пожара. Они также опасаются прорыва канализации, взрыва газа и проникновения в дом посторонних.

Нина Ташевская
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