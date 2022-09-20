Посольство России в Турции призвало туристов брать с собой наличную валюту

Посольство России в Анкаре посоветовало туристам иметь при себе наличные

Посольство России в Анкаре посоветовало россиянам иметь при себе достаточное количество наличности при посещении Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в связи с многочисленными жалобами по поводу обслуживания карт «Мир» в некоторых банковских и коммерческих структурах Турции российские дипломаты призвали туристов продолжить использовать их через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с платежной системой РФ.

Более того, в дипмиссии посоветовали российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, брать с собой в поездку «достаточное количество наличной валюты для повседневных трат».

Ранее в сентябре российские путешественники пожаловались, что в ряде гостиниц в Турции перестали принимать карты «Мир» некоторых банков. К примеру, отдыхающие в пятизвездочном LIU Resort в Сиде туристы сообщили, что в отеле стабильно работают только карты «Тинькофф» с российской платежной системой.