Глава МИД КНР предостерег США о начале холодной войны с Китаем

Глава МИД КНР заявил, что холодная война между Китаем и США станет мировой катастрофой

Начало холодной войны между Вашингтоном и Пекином станет катастрофой для всего мира. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, передает ТАСС.

Министр предостерег американскую сторону от ошибочного восприятия Китая как главного конкурента в долгосрочной перспективе. «США должны вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться в правильное русло трех совместных китайско-американских коммюнике, защищать политическую основу китайско-американских отношений», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал условие для нормализации отношений с США. По его словам, американские власти должны соблюдать принцип одного Китая и проявлять осторожность в отношении Тайваня, чтобы не подорвать китайско-американские отношения. Дипломат также подчеркнул, что правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай.