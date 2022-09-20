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Китай назвал условие для нормализации отношений с США

Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй: США надо соблюдать принцип «одного Китая»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал условие для нормализации отношений с США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские власти должны соблюдать принцип «одного Китая» и проявлять осторожность в отношении Тайваня, чтобы не подорвать китайско-американские отношения.

«Китай выражает глубокое недовольство и решительное несогласие с высказываниями американской стороны. Американский лидер делал подобные заявления несколько раз, и каждый раз администрация США поясняла, что в ее политике в отношении Тайваня нет никаких изменений», — заявил дипломат.

Пэнъюй добавил, что «в мире существует только один Китай», а Тайвань является неотъемлемой частью территории страны. Он также подчеркнул, что правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Он отметил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом страны. «В вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности Китая, у Китая нет места для компромисса и уступок», — сказал он.

Дипломат отметил, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, целеустремленность и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность». Он призвал Соединенные Штаты трезво смотреть на тайваньский вопрос.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что Вашингтон планирует поставить островному государству 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II вместе с «сопутствующим снаряжением» на сумму около 355 миллионов долларов, а также 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder стоимостью более 85 миллионов долларов.

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Марина Совина
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