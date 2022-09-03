США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму более миллиарда долларов

Американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Министерства обороны США, сообщило, что Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню вооружений на сумму, превышающую миллиард долларов, передает РИА Новости.

Отмечается, что Вашингтон планирует поставить островному государству 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II вместе с «сопутствующим снаряжением» на сумму около 355 миллионов долларов, а также 100 ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder стоимостью более 85 миллионов долларов.

Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство рассказало о вероятной сделке с Тайванем по продлению контракта по радиолокационным станциям, затраты на которую составят порядка 655,4 миллиона долларов.

Ранее китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что вооруженный конфликт между Китайской Народной Республикой (КНР) и Тайванем крайне вероятен в течение ближайших двух-трех лет, и инциденты с беспилотниками могут привести к более быстрой эскалации.