Вооруженный конфликт между КНР и Тайванем сочли крайне вероятным

Политолог Кашин: эскалация между КНР и Тайванем крайне вероятна в течение двух-трех лет

Вооруженный конфликт между Китайской Народной Республикой (КНР) и Тайванем крайне вероятен в течение ближайших двух-трех лет, и инциденты с беспилотниками могут привести к более быстрой эскалации, считает китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

30 августа стало известно, что Тайвань открыл огонь по китайскому беспилотнику над островами Цзиньмэнь. 1 сентября там же был сбит неопознанный беспилотник.

Действительно, действия с беспилотниками выглядят очень тревожно, и возникает вероятность более быстрой эскалации. Беспилотник как инструмент эскалации, конечно, идеален, потому что позволяет заниматься прощупыванием противовоздушной обороны другой стороны без риска потерять людей, то есть эта активность беспилотников, которая, видимо, есть с двух сторон, заставляет задуматься о том, что эскалация может произойти гораздо быстрее Василий Кашин политолог-китаист

Со стороны Тайваня это проверка возможностей по поражению чужих целей, со стороны Китая — прощупывание обороны Тайбэя и вскрытие слабых сторон, рассказал «Ленте.ру» руководитель управления международного сотрудничества и внешних связей Института Китая и современной Азии РАН Владимир Потапенко.

«Если процесс пошел, то он будет продолжаться. Как будут развиваться события в ближайшее время, будет зависеть от действий США и властей Тайваня. Если они будут "повышать градус" противостояния, Пекин может ответить. Он имеет соответствующие разработки. Но у него в настоящее время нет планов раздувать противостояние», — сказал он.

Ранее Пекин потребовал, чтобы Вашингтон прекратил продажу оружия Тайваню и остановил контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.