Минобороны Тайваня заявило о сбитом дроне у берегов Китая

Минобороны Тайваня заявило о сбитом вооруженными силами острова дроне у берегов Китая

Вооруженные силы (ВС) Тайваня сбили неопознанный гражданский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство острова вблизи архипелага Цзиньмэнь у китайского побережья. Об этом сообщает Reuters.

Минобороны Тайваня заявило, что беспилотник вошел в ограниченное воздушное пространство над Львиным островом сразу после полудня. Военные пытались предупредить дрон, но в итоге им пришлось сбить его. Части беспилотника упали в море.

Президент Тайваня Цай Инвэнь прокомментировала ситуацию. По ее словам, Китай продолжит использовать беспилотники и другие тактики, чтобы попытаться запугать Тайвань. Она также приказала Министерству национальной обороны своевременно принять необходимые и решительные контрмеры для защиты национальной безопасности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уличил Пекин в попытке закрепить изменение статуса-кво по ситуации вокруг Тайваня. Политик указал, что действия властей КНР перед визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, во время ее визита и после него являются подтверждением попытки Пекина на постоянной основе изменить ситуацию в регионе.