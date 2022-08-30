Военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику

CNA: военные Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь. Об этом сообщает агентство CNA со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь.

Сообщается, что китайский дрон развернулся, после того как по нему произвели выстрел боевым снарядом.

Ранее стало известно, что армия Китая направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. «По состоянию на 17.00 (12.00 по московскому времени) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — заявили в Вооруженных силах островного государства.

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин требует, чтобы Вашингтон прекратил продажу оружия Тайваню и остановил контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.