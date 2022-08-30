Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Военные Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику

CNA: военные Тайваня впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику

Фото: Ann Wang / Reuters

Военные Тайваня впервые открыли огонь по беспилотному летательному аппарату Народно-освободительной армии Китая (НОАК), приблизившемуся к острову со стороны подконтрольного тайваньским властям архипелага Цзиньмэнь. Об этом сообщает агентство CNA со ссылкой на армейское командование обороны Цзиньмэнь.

Сообщается, что китайский дрон развернулся, после того как по нему произвели выстрел боевым снарядом.

Ранее стало известно, что армия Китая направила десятки кораблей и самолетов к Тайваню. «По состоянию на 17.00 (12.00 по московскому времени) 30 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 24 самолетов и 11 кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», — заявили в Вооруженных силах островного государства.

Ранее официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин требует, чтобы Вашингтон прекратил продажу оружия Тайваню и остановил контакты с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Штурмовавший Херсон российский десантник бежал во Францию
Британии пообещали небывалую инфляцию
В ЕС поддержали создание учебных программ для ВСУ
В Подмосковье таксист набросился с кувалдой на чужое авто и попал на видео
Польша и Украина захотели построить трубопровод для растительного масла
Один тип жилья в Петербурге подорожал более чем вдвое
«Одноклассники» запустили уникальный сервис
Словакия передаст Украине истребители
В Белом доме прокомментировали недопуск Джоковича до US Open
Раскрыты подробности продажи старых коллекций ушедших из России брендов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.