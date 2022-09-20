Глава думы российского города отреагировал на призыв поднять зарплаты чиновникам

Глава думы Екатеринбурга назвал некорректным сравнение зарплат учителей и чиновников

При повышении зарплат нельзя обойти чиновников, медработников и учителей, однако сравнение доходов среди них проводить не следует. Так на призыв депутата Александра Колесникова дать денег получающим меньше педагогов чиновникам отреагировал глава городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«В этом плане я поддерживаю, что зарплату надо повышать. А судить: кому-то больше, кому-то меньше — это неправильно», — подчеркнул политик.

Он считает, что сравнивать зарплаты чиновникам и учителям — некорректно.

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что чиновники из сферы образования получают меньше учителей, и призвал дать им денег. По его мнению, эта проблема поважнее, чем нехватка педагогов в городских школах. Политик напомнил, что в конце 2018 года дума Екатеринбурга отменила повышение зарплат мэру и муниципальным чиновникам.