Российский депутат призвал дать денег получающим «меньше учителей» чиновникам

На Урале депутат заявил, что чиновники получают «меньше учителей» и призвал дать им денег

Депутат городской думы Екатеринбурга заявил, что чиновники из сферы образования получают «меньше учителей» и призвал дать им денег. Его слова приводит портал Just Media.

В ходе заседания уральский депутат призвал «выходить из этой проблемы». По его мнению, эта проблема поважнее, чем нехватка учителей в городских школах. А в школах зарплаты якобы выше, чем у чиновников.

«В школах получают зарплату больше, чем чиновники образования. РайОНО, ГорОНО, которые несут ответственность, принимают стратегические и тактические решения. <...> У нас же была попытка в 2018 году поднять зарплаты чиновникам, и почему-то все от нее отказались кроме меня и Матвеева. Давайте мы все-таки эту проблему будем решать. Чиновник не должен кушать, или что? Это смех!» — заявил Колесников.

Он напомнил, что в конце 2018 года дума Екатеринбурга отменила повышение зарплат мэру и муниципальным чиновникам.

В большинстве российских регионов труд учителей по-прежнему низко оплачивается. По этой причине многие студенты считают эту профессию непрестижной и не идут работать в школы.

Ранее сообщалось, что педагога из Курганской области, жаловавшегося президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты, отстранили от работы.