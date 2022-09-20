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Макрон назвал последствия продолжения конфликта на Украине

Макрон заявил, что продолжение конфликта на Украине угрожает безопасности для всего мира
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря в своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи ООН о конфликте на Украине, назвал возможные последствия его продолжения. По его словам, это создает угрозу как для европейской безопасности, так и для всего мира, сообщает ТАСС.

Французский лидер отметил, что затягивание кризиса на Украине приведет к масштабной и конфликтной ситуации, которая будет сохраняться постоянно. Он пояснил, что в этом случае безопасность каждой из сторон будет определяться лишь соотношением сил, численностью армий, а также прочностью альянсов, в которых они состоят.

Макрон заявил, что складывается ситуация, при которой те, кто считают себя сильными, хотят подчинить тех, кого считают слабыми. Он подчеркнул, что данный путь ведет к возврату в век имперской политики и колоний.

Ранее французский президент рассказал о готовности продолжать диалог с Россией по восстановлению мира на Украине.

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Марина Совина
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