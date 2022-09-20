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Развитые страны призвали заплатить за борьбу с изменением климата

Египет призвал развитые страны взять на себя финансирование борьбы с изменением климата

Фото: IMAGO / Janine Schmitz /Globallookpress.com

Развитые страны должны взять на себя финансирование борьбы с изменением климата. Такое мнение выразил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, сообщает SPUTNIK.

Шукри призвал развитые страны заплатить за реализацию мер по сдерживанию глобального потепления и удвоить усилия для решения соответствующих проблем. «Развитым странам необходимо взять на себя новые финансовые обязательства, включая Зеленый климатический и Адаптационный фонды, и — что важнее — убедиться, что символическая сумма в 100 миллиардов долларов будет собрана к 2023 году», — пояснил министр.

По словам Шукри, на данный момент борьба с изменением климата финансируется гораздо хуже, чем того требует ситуация. Он добавил, что все страны должны улучшить нормативно-правовую базу и средства, необходимые для перехода к «зеленой» энергетике с учетом социальных и экономических факторов.

Ранее в сентябре сообщалось, что из-за глобального потепления в 2022 году Европа пережила самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Температура воздуха на 0,4 градуса по Цельсию превысила показатель 2021 года. Рекордная жара стала причиной пожаров в нескольких европейских странах.

Александра Качан
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