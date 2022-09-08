Прошедшее лето стало самым жарким в истории Европы

Copernicus: лето 2022 года стало самым жарким в истории Европы

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.

Летом 2022 года температура воздуха на 0,4 градуса по Цельсию превысила показатель 2021-го. Температуры выше среднего в основном были зафиксированы на востоке континента в августе. С июня по август показатель значительно превысил норму на юго-западе.

«Во многих частях Европы стояла рекордная жара, которая стала причиной засухи и пожаров», — отметили эксперты. Климатологи напомнили, что, если не решать проблемы изменения климата, Европа продолжит устанавливать новые рекорды по экстремально высоким температурам, засушливым периодам и возгораниям.

В августе аномальную жару в европейских странах сравнили с наступлением апокалипсиса. Летом 2022 года во Франции боролись с обширными лесными пожарами. В Швейцарии оттаял перевал, который был покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет, а Италия пережила сильнейшую засуху за последние семь десятилетий.