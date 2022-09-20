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Минздрав допустил рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки

Инфекционист Чуланов допустил рост числа заболевших COVID-19 в России до ста тысяч в сутки

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов допустил рост числа заболевших COVID-19 в стране до ста тысяч в сутки. Об этом сообщают «Известия».

Специалист призвал вакцинироваться и носить защитные маски. «Во многих регионах заболеваемость растет, в некоторых она стабильна и даже снижается, но тем не менее риск сохраняется», — сказал он.

Чуланов добавил, что тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался. «Мы проводили анализ августовских данных по смертности. Абсолютное большинство из тех, кто погиб, ревакцинировались больше восьми месяцев назад», — заявил он.

Специалист также отметил важность вакцинации от гриппа из-за нарастания заболеваемости. По его словам, удобнее одновременно вакцинироваться от COVID-19 и гриппа. Он подчеркнул, что никаких противопоказаний и рисков нет.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом.

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Марина Совина
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