Женщина сделала модную стрижку в домашних условиях и удивила фанатов результатом

Британка Мари Рейнольдс сделала «волчью стрижку» в домашних условиях и удивила фанатов

Мари Рейнольдс из Великобритании сделала стрижку в домашних условиях и удивила фанатов результатом. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом mariereynolds_london, чей блог насчитывает более 18 тысяч подписчиков, предстала перед камерой с растрепанными волосами и без макияжа. «Я не жду вашего одобрения, но у меня просто нет времени, чтобы попасть в парикмахерскую», — сказала она и пояснила, что хочет примерить модную «волчью стрижку».

Так, женщина собрала в пучок обрамляющие лицо пряди, зафиксировав из тонкой резинкой, и затем отрезала ножницами их концы. После этого британка сняла упомянутый аксессуар и разделила волосы на ровный пробор, демонстрируя получившуюся прическу. Кроме того, в конце ролика она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла розовые румяна.

Подписчики восхитились результатом, отметив в комментариях под публикацией, что с новой стрижкой она выглядит на 10 лет моложе. «Похоже, это два разных человека», «Отличная работа! Но вы сделали гораздо больше, чем просто подстриглись. Вы помолодели!», — высказывались они.

В апреле блогерша Джоанна сделала в салоне модную стрижку и осталась с внешностью персонажа из фильмов о «Гарри Поттере». Девушка рассказала, что попросила парикмахера подстричь ее так же, как и манекенщицу на принесенном ею фото. Блогерша хотела, чтобы ей сделали каскад с прядями разной длины, обрамляющими лицо. В итоге работа мастера оказалась неудачной и подписчики сравнили девушку с персонажем из фильмов о «Гарри Поттере», профессором Северусом Снейпом.