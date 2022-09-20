В Запорожской области подписали указ о формировании добровольческих батальонов

Глава Запорожской области Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава области отметил, что в настоящее время многие местные жители уже принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России.

«Сегодня русские солдаты охраняют покой городов и сел Запорожской области, жизни мирных граждан. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку. Дать возможность каждому встать на защиту родной земли вместе с Россией», — подчеркнул Балицкий.