Сальдо выступил за создание добровольческих отрядов в Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо выступил за создание в регионе добровольческих батальонов

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо выступил за создание в регионе добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В своем видеообращении глава региона заявил, что целью создания отрядов является завершение СВО.

«Мы также понимаем, что свое право на жизнь, достоинство, честь мы можем и сами организовать и поставить серьезный заслон проявлениям различных диверсионных групп, которые пытаются нам мешать. Бомбежки, угрозы, террор нас только объединили. И мы знаем, что другого варианта нет, поэтому мы будем создавать добровольческие батальоны, которые вместе с воинами российской армии помогут как можно быстрее завершить победно специальную военную операцию», — заявил Сальдо.

Ранее стало известно, власти Херсонской области решили провести референдум по присоединению к России. Сальдо выразил надежду, что российские власти примут итоги референдума, после чего регион «войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства».