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Немцев вынудили больше платить за газ

Die Welt: поставщики газа в Германии не хотят переводить жителей на базовый тариф оплаты

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Из-за роста цен на газ многие жители Германии хотят перейти на базовые тарифы оплаты, однако поставщики всячески препятствуют этому. Об этом пишет газета Die Welt.

По данным газеты, поставщикам невыгодно переключать потребителей на экономичные тарифы из-за потери прибыли. Согласно немецким законам, поставщик энергии обязуется поставлять каждому клиенту базовую программу снабжения, однако компании, исходя из собственной выгоды, предлагают клиентам альтернативу. Так, на базовый тариф переводят только через три месяца, а в это время за газ вынуждают платить по замещающей опции.

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«Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой», — заявил эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия. При этом отмечается, что немцы имеют право не переходить на замещающее снабжение при расторжении контракта с поставщиком.

Ранее жители Германии пожаловались на холод в квартирах из-за подорожания газа. Немецкие предприятия в августе потребили на 22 процента меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах. Отмечается, что точных данных по домохозяйствам на сегодняшний день нет. По данным издания, в первом полугодии сокращение потребления газа составило 15 процентов, но как минимум половина этих цифр обусловлена мягкой погодой.

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Варвара Кошечкина
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