Россиян предупредили о рисках хранения средств в долларах и евро

Аналитик Сыроваткин: счета в долларах и евро могут оказаться замороженными из-за санкций

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм» предупредил о рисках хранения средств в долларах и евро.

По его словам, за хранение иностранной валюты на счетах приходится платить, а наличные средства не приносят дохода. Он также добавил, что счета с иностранными валютами могут оказаться замороженными из-за санкций.

Эксперт напомнил, что указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте.

Аналитик добавил, что в настоящее время действия российских властей направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. По его словам, хранение средств в долларах и евро стало менее выгодным и более рискованным.

Ранее главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич спрогнозировал ослабление рубля в среднесрочной перспективе. По его словам, на прошедшей неделе основные мировые валюты продолжили консолидироваться по отношению отечественной валюте, при этом предпринимая попытки начать восходящее движение. Эксперт отметил, что в рамках предстоящей недели основными мировыми валютами вновь будут предприняты попытки перехода к полноценному росту.

