Россиянин заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты и получил срок

Суд приговорил к 14 годам уральца, который заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты

Свердловский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы 46-летнего жителя Нижней Туры Алексея Бояркина за совершение убийства с особой жестокостью. Об этом сообщает E1.ru.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 22 марта 2021 года мужчина, который неофициально работал водителем, поссорился с начальником в гараже из-за задержки зарплаты. Он взял канистру с бензином, облил им помещение и оппонента, после чего заживо его сжег. От полученных ожогов потерпевший скончался в больнице.

В ходе расследования правоохранители провели около 20 допросов. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант дела здоров.