Россиянин заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты

Суд рассмотрит дело жителя Урала, который заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела 46-летнего жителя Нижней Туры на Урале, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом в понедельник, 4 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 22 марта 2021 года мужчина, который неофициально работал водителем у знакомого, поссорился с начальником в гараже из-за задержки зарплаты. Он взял канистру с бензином, облил им помещение и оппонента, после чего заживо его сжег. От полученных ожогов потерпевший скончался в больнице.

В ходе расследования правоохранители провели около 20 допросов. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант дела здоров.

Ранее стало известно, в Иркутской области 34-летний россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми.

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