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Подсчитан объем выбрасываемых в Европе продуктов

Feedback EU: в Евросоюзе ежегодно выбрасывают около 153 миллионов тонн продовольствия

Фото: Shutterstock

Каждый год в Европейском союзе (ЕС) выбрасывают около 153 миллионов тонн продовольствия. К таким выводам пришли эксперты организации Feedback EU, сообщает The Guardian.

Аналитики подсчитали, что объем выбрасываемых продуктов в два раза превышает предыдущие оценки. Показатель оказался на 15 миллионов тонн больше, чем поставляется в страны. В частности исследователи указали, что количество выбрасываемой в Европе пшеницы оказалось равным примерно четверти экспорта других видов зерна европейских стран.

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Авторы исследования посчитали подобные данные скандальными на фоне высоких цен на продукты и кризиса стоимости жизни. «Теперь у Европейского союза есть прекрасная возможность на юридическом уровне поставить цель сократить пищевые отходы, чтобы решить проблему изменения климата и повысить продовольственную безопасность», — заявил руководитель организации Фрэнк Мехильсен.

Ранее Greenpeace и другие защитники окружающей среды захотели подать в суд на Еврокомиссию (ЕК) за решение считать газ и атом безопасными для планеты источниками энергии. Экологи заявили, что власти Евросоюза таким образом нарушают собственные законы по климату и поощряют инвестиции в ископаемое топливо.

Нина Ташевская
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