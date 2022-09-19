На ЕС захотели подать в суд за решение по газу и атому

Greenpeace захотел подать в суд на ЕС за решение считать газ и атом зеленым топливом

Greenpeace и другие защитники окружающей среды захотели подать в суд на Еврокомиссию (ЕК) за решение считать газ и атом безопасными для планеты источниками энергии. Об этом сообщает Reuters.

Экологи утверждают, что власти Евросоюза (ЕС) таким образом нарушают собственные законы по климату и поощряют инвестиции в ископаемое топливо, в то время как необходимо вкладывать больше средств в развитие возобновляемой энергетики. Greenpeace запросил внутреннюю проверку решения ЕК по признаю газовой и ядерной энергии зеленой.

В ЕК заявили, что ответят за запросы до февраля 2023 года. В Greenpeace отметили, что, если решение не будет пересмотрено, то экологические организации направят жалобы в Европейский суд. «Газ является основной причиной климатического и экономического хаоса, в то время как проблема ядерных радиоактивных отходов до сих пор не решена, а риск ядерных аварий слишком велик, чтобы его игнорировать», — заявила активистка Greenpeace Ариадна Родриго.

В июле Европарламент проголосовал за признание природного газа и атома экологически чистыми источниками энергии. Эти два вида топлива включили в «Зеленую таксономию» — предназначенную для инвесторов классификацию экологически устойчивых проектов. Таким образом, атомные электростанции, работающие с использованием современных технологий, могут считаться устойчивыми.