Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике

47-летняя актриса Ева Лонгория показала тело в купальнике на балконе и восхитила фанатов
Ева Лонгория

Ева Лонгория. Фото: @evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория показала тело в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» поделилась новым фото, на котором она позирует у шезлонгов на балконе. На ней надеты спортивный топ и плавки от бикини черного цвета. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками, а волосы распустила. «Кто еще наслаждается этими последними днями лета?» — обратилась она к подписчикам в описании к публикации.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Великолепная и такая замечательная», «Удивительная фигура», «Очень полюбила тебя со времен "Отчаянных домохозяек". Ты ни на каплю не постарела», «Черт возьми, как ты можешь оставаться в такой форме. Ты выглядишь прекрасно», «Просто лучшая женщина в мире», — высказывались они.

В июле Ева Лонгория появилась на благотворительном ужине Global Gift Gala в оголяющем тело наряде и восхитила фанатов. Актриса вышла в свет в серебристом платье-сетке на одной плечо бренда Toni Maticevski, прозрачная ткань которого обнажала ее ноги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Два турецких банка отказались работать с картами «Мир»
Объем ввезенных по параллельному импорту товаров оценили
Бизнесмена из «списка Титова» освободили от уголовного преследования
Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией
Врач сравнил реальных пациентов психиатрических клиник с киношными образами
Минздрав допустил рост числа заболевших COVID-19 до ста тысяч в сутки
Посол ЛНР признал сложность проведения референдума при боевых действиях
Чехия подарит украинским городам автобусы и трамваи
Посол назвал нападение на дипмиссию России в Канаде попыткой теракта
Звезда «Отчаянных домохозяек» показала тело в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.