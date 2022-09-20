Дикие слоны убили мужчину и покалечили его родственников

В Индии слоны убили Равиндра Боро и покалечили еще пять человек

В Индии вломившиеся в деревню слоны убили мужчину, покалечили троих его родственников и еще двоих местных жителей. Об этом сообщает Newsroom Odisha.

Нападение на деревню Кхайрани, штат Ассам, произошло поздно вечером в воскресенье, 18 сентября. Стадо слонов явилось в населенный пункт из ближайшего леса в поисках пищи. Местные жители попытались отпугнуть животных, но слоны бросились в атаку. В результате пострадали Равиндра Боро, Дханпати Боро, Пареш Боро, Сулендра Боро, а также Анил Даймари и Тенгона Мусахари. Все они были доставлены в больницу, где Равиндра Боро скончался. Одна из пяти выживших жертв нападения, Анил Даймари, находится в критическом состоянии.

Жители Кхайрани обвинили Департамент лесного хозяйства в том, что его сотрудники не обеспечивают надлежащую безопасность поселению, хотя инциденты с нападениями диких слонов происходят там регулярно. «Слоны не первый раз убивают жителей нашей деревни. Уже много людей погибло», — заявил один из местных жителей.

По данным Newsroom Odisha, 229 человек погибли в штате Ассам в результате нападения диких слонов за последние три года. Столкновения с животными участились, так как территории хозяйственной деятельности человека постоянно расширяются. Экологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться еще больше, если не будут предприняты меры по защите лесов.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке слон убил оплакивавшую гибель брата девушку. Он набросился на 17-летнюю Ануттхара Идунил, когда она пошла раздавать милостыню после смерти родственника.

