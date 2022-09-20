Российский фондовый рынок потерял максимум с 24 февраля

Российский фондовый рынок упал на 8,84 процента, максимум с 24 февраля

По итогам торгов во вторник, 20 сентября, индекс Мосбиржи потерял 8,84, процента, что стало максимальным снижением с 24 февраля, когда Россия ввела войска на территорию Украины. Основная сессия закрылась на уровне 2215,67 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Индекс РТС опустился на 9,31 процента, до 1154,2 пункта. При этом курс рубля практически не отреагировал на обрушение рынка, поскольку в последние месяцы он определяется только объемами импорта и экспорта.

Поводом для такой реакции инвесторов стало обращение руководство Донецкой и Луганских народных республик, а также военно-гражданских администраций ряда областей Украины о проведении референдума по вхождению в Российскую Федерацию. На этом фоне Госдума утвердила ряд законопроектов, которые касаются военного положения, мобилизации, дезертирства, сдачи в плен и уклонения от военных обязанностей.

Позднее ожидается обращение президента России Владимира Путина по теме референдумов, хотя официально его подготовку в Кремле не подтверждали.