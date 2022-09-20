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В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товаром

«Известия»: в Казахстане задерживают российские грузовики с товаром и изымают документы

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане — на территории страны застряло не меньше восьми автопоездов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — отметил представитель ассоциации.

Издание отмечает, что речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из ЕС его направляют на белорусскую границу, а после, на грузовиках российских или белорусских компаний — в Казахстан. В Минтрансе РФ заявили, что Астана ввела необоснованные требования. В АСМАП призвали российский бизнес временно воздержаться от транзитной перевозки до решения ситуации.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в Россию завезли сотни тысяч тонн товаров в рамках параллельного импорта на сумму более чем 9 миллиардов долларов.

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Юлия Мискевич
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