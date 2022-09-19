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Власти насчитали в России сотни тысяч тонн товаров параллельного импорта

Глава Минэкономразвития заявил, что по параллельному импорту ввезли 1,3 млн тонн товаров

Фото: РИА Новости

В Россию завезли сотни тысяч тонн товаров в рамках параллельного импорта на сумму более чем 9 миллиардов долларов. Соответствующие подсчеты привел глава Минэкономразвития Максим Решетников, его слова приводит ТАСС.

По оценкам властей, программа работает хорошо. «Ввезено более 1,3 миллиона тонн товаров на 9,3 миллиарда долларов. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров: бытовой техники, бытовой химии», — заявил Решетников.

Параллельный, или серый, импорт подразумевает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя. Например, при посредничестве третьих компаний. По оценкам главы Минпромторга, вице-премьера Дениса Мантурова, по итогам года объемы могут достичь не менее 20 миллиардов долларов.

По словам Мантурова, необходимо также скорее определиться с включением в список товаров для параллельного импорта алкоголя. По его мнению, решение о включении алкогольной продукции в перечень товаров для серого импорта необходимо принять до конца сентября.

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Платон Щукин
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