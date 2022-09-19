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Глава Минпромторга призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя

Мантуров: определиться с параллельным импортом алкоголя необходимо до конца сентября

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Минпромторга Денис Мантуров призвал власти скорее определиться с параллельным импортом алкоголя. По его словам, решение о включении алкогольной продукции в перечень товаров для «серого» импорта необходимо принять до конца сентября. Его цитирует ТАСС.

Мантуров пояснил, что торговые сети хотят пополнить свой ассортимент «традиционными продуктами, которые всегда были на полках». «Если это будет к Новому году, то это уже бесполезное включение. Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции», — сказал министр.

По словам Мантурова, позиции федеральных органов исполнительной власти по этому вопросу разнятся, а Минпромторг «выполняет роль модератора» в его обсуждении. «Все должны прийти к общему знаменателю, потом будет принято решение», — подчеркнул глава ведомства. Сам Минпромторг, заявил Мантуров, придерживается нейтральной позиции.

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Софья Ермакова
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