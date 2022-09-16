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В перечень параллельного импорта предложили включить алкоголь

Минпромторг России предложил включить алкоголь в перечень параллельного импорта

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Российский Минпромторг предложил включить алкоголь в перечень товаров, которые будут завозиться в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает ТАСС.

Из проекта изменений следует, что список будут включены шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson) и другие алкогольные напитки зарубежных брендов.

В середине августа Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и другие) попросила российское правительство разрешить параллельный импорт ряда брендов, включая Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s, Hennessy. Против этой идеи выступил Минфин. Обоснование заключается в том, что такие схемы поставок могут серьезно увеличить риски ввоза в страну контрафактной продукции. При поставках без разрешения правообладателя отличить оригинальный алкоголь будет сложно.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок. В начале сентября программу продлили на весь 2023 год. При этом, товары всех брендов в список включать не станут: инициатива должна работать только в тех нишах, которые российское производство пока не может полностью заменить.

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Платон Щукин
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