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Генсек ООН обсудил с главой МИД Азербайджана обострение на границе с Арменией

Генсек ООН Гутерриш обсудил с главой МИД Азербайджана обострение на границе с Арменией

Фото: Pool / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обострение на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

Глава МИД Азербайджана и генсек ООН в Нью-Йорке обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. «Генеральный секретарь выразил надежду на то, что прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул, что ООН поддерживает все усилия по разрядке напряженности между двумя странами», — говорится в сообщении организации.

17 сентября стало известно о прекращении операции Азербайджана на границе Армении. По словам Пашиняна, из-за конфликта с Азербайджаном погибли 135 граждан его страны. Министерство обороны Азербайджана сообщило о 79 погибших.

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Юлия Мискевич
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