На картах Google обнаружили загадочный объект в Атлантическом океане

Пользователь Reddit обнаружил на картах Google затонувший самолет возле Багамских островов

Пользователь Reddit под ником u/ExuberantBadger поделился скриншотом загадочного объекта, который он обнаружил на картах Google в Атлантическом океане. На его неожиданную находку обратили внимание журналисты The Sun во вторник, 20 сентября.

На опубликованном изображении можно увидеть затонувший самолет. В подписи к скриншоту автор оставил координаты воздушного судна — из них следует, что объект был обнаружен возле острова Крукед-Айленд, входящего в состав Багамских островов.

Публикация пользователя вызвала бурные обсуждения. Один из комментаторов предположил, что это может быть самолет, который потерпел крушение. Другой юзер усомнился в том, что это реальное воздушное судно. «Я думаю, что самолет не остался бы целым и не был бы так хорошо заметен из глубины воды», — написал он.

Еще один комментатор заявил, что это могла быть техническая ошибка: по его мнению, Google случайно наложил на снимок океана кадр, на котором летит самолет.

Ранее пользователь TikTok нашел на карте Google жилой дом, из крыши которого торчит тело акулы. Он предложил пользователям порассуждать о том, как хищник там оказался.