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Совладелец ПИК ушел с поста главы компании

Совладелец ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Совладелец крупнейшего российского девелопера ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании. Бывший глава застройщика передал операционное управление бизнесом Ивану Поландову, сообщает газета «Ведомости».

До вступления в новую должность Поландов занимал пост первого заместителя руководителя девелопера. Гордеев теперь займется корпоративным управлением и стратегическим развитием компании, включая вопросы нового технологического направления. По информации издания, он также возглавит совет директоров девелопера.

Гордеев и группа ВТБ являются основными акционерами ПИК. По итогам 2021 года выручка компании составила 487,8 миллиарда рублей. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, 5,9 миллиона квадратных метров находятся у девелопера в активной стадии строительства.

В сентябре 2021 года сообщалось, что владельцам строительных компаний в России удалось нажиться на пандемии коронавируса, так как меры правительства по стимулированию рынка вызвали жилищный бум. Гордеев увеличил состояние более чем вдвое за время пандемии, до 8,9 миллиарда долларов.

Александра Качан
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