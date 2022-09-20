Совладелец ПИК ушел с поста главы компании

Совладелец ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании

Совладелец крупнейшего российского девелопера ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании. Бывший глава застройщика передал операционное управление бизнесом Ивану Поландову, сообщает газета «Ведомости».

До вступления в новую должность Поландов занимал пост первого заместителя руководителя девелопера. Гордеев теперь займется корпоративным управлением и стратегическим развитием компании, включая вопросы нового технологического направления. По информации издания, он также возглавит совет директоров девелопера.

Гордеев и группа ВТБ являются основными акционерами ПИК. По итогам 2021 года выручка компании составила 487,8 миллиарда рублей. Согласно данным Единого ресурса застройщиков, 5,9 миллиона квадратных метров находятся у девелопера в активной стадии строительства.

В сентябре 2021 года сообщалось, что владельцам строительных компаний в России удалось нажиться на пандемии коронавируса, так как меры правительства по стимулированию рынка вызвали жилищный бум. Гордеев увеличил состояние более чем вдвое за время пандемии, до 8,9 миллиарда долларов.