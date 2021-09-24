Российские застройщики нажились на пандемии коронавируса

Владельцам крупных строительных компаний в России удалось нажиться на пандемии коронавируса, так как меры правительства по стимулированию рынка вызвали жилищный бум. Президент корпорации ПИК Сергей Гордеев увеличил состояние более чем вдвое — теперь оно достигает 8,9 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Гордеев владеет 59 процентами акций ПИК, которая преимущественно специализируется на строительстве жилья в Москве. В прошлом году выручка фирмы составила 5,3 миллиарда долларов. Акции ПИК уже выросли на 148 процентов в 2021 году. Доход основных акционеров крупной девелоперской группы «Самолет» — Павла Голубкова и Михаила Кенина — также существенно вырос. По данным Bloomberg, доля каждого из них в капитале фирмы составила более миллиарда долларов после пятикратного подорожания ее акций в 2021 году. «Самолет» занимается строительством жилья в столице, а также в Подмосковье и Ленинградской области. Генеральный директор компании Антон Елистратов заявил, что в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается огромный спрос на жилье, так как все больше людей хотят обосноваться в двух крупнейших российских городах. «Но предложение очень ограничено», — добавил он.

За время пандемии цены на жилье выросли во всем мире — этому способствовали низкие процентные ставки по ипотеке, сокращение предложения и рост спроса со стороны тех, кто стал проводить много времени дома. Люди захотели приобрести более комфортные и просторные квартиры или просто выгодно инвестировать средства. В России жилищный рынок «подогрела» программа ипотечного субсидирования, введенная в апреле 2020 года. Так правительство рассчитывало стимулировать спрос на фоне коронакризиса и уменьшения объемов экспорта нефти.

Согласно отчету агентства Knight Frank о глобальном индексе цен на жилье, недвижимость в России подорожала на 14,4 процента за год с июня 2020 года, в результате чего страна вошла в мировой топ-10 по росту цен. По данным «Циан», общий объем ипотечных кредитов в июне 2021 года достиг 545 миллиардов рублей, что на 150 процентов больше, чем двумя годами ранее. Срок действия субсидий истекает в июле 2022 года, и застройщики намерены воспользоваться оставшимся временем для развития своих компаний. Елистратов из «Самолета» заявил, что компания ищет новые направления роста, одно из них — недвижимость премиум-класса. ПИК тоже осваивает новые горизонты — в этом году фирма запустила свой первый проект за пределами России.

Однако еще год назад эксперты предупреждали, что субсидии могут раздуть «пузырь» на жилищном рынке. Многие граждане недостаточно платежеспособны, чтобы брать ипотечные кредиты, подчеркнул тогда заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Подобные замечания делала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Bloomberg подсчитал, что доходы россиян с поправкой на инфляцию на протяжении двух последних президентских сроков Владимира Путина снижались из-за низких экономических показателей в стране и обесценивания рубля.

В июне президент приказал продлить программу ипотечного субсидирования еще на один год, но с ужесточением условий. Субсидируемая ставка на покупку новых квартир выросла с 6,5 до 7 процентов, а лимит кредита по стране был урезан до трех миллионов рублей (ранее он составлял 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 миллионов для других регионов). В августовском отчете ЦБ России сообщил, что благодаря этим изменениям цены упали и риск «пузыря» на жилищном рынке снизился.

