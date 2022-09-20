В Госдуме отреагировали на гибель Сергея Пускепалиса

В Госдуме отреагировали на гибель актера Сергея Пускепалиса в результате ДТП

Депутат Государственной Думы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов прокомментировал гибель российского актера Сергея Пускепалиса в результате ДТП. Его слова приводит News.ru.

Политик отметил, что смерть артиста стала утратой для российской культуры, а также добавил, что Пускепалис принимал активное участие в работе партии.

«Эта утрата невосполнима для отечественной культуры. Творческий путь выдающегося артиста (Сергея Пускепалиса — прим. «Ленты.ру») являл собой пример преданности призванию и большой самоотдачи делу. У него миллионы поклонников, его авторитет в профессиональном сообществе неоспорим. Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе "Справедливой России — За правду"», — рассказал депутат Госдумы.

Авария с участием артиста произошла утром 20 сентября в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Машина Ford Transit, в которой находился Пускепалис, столкнулась с грузовым автомобилем. Пассажир и водитель Ford Transit погибли, еще один человек в результате ДТП оказался в больнице.

Народный артист России ехал из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так между собой его сотрудники называли списанную инкассаторскую машину. В ней везли термобелье и другие необходимые для солдат вещи. Пускепалис хотел передать автомобиль людям, которые ехали в Донбасс с гуманитарной помощью.