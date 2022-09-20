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Психолог подсказал способ определить тайного врага

Daily Mail: психолог посоветовал сделать комплимент, чтобы выявить чужую тайную неприязнь

Фото: Thomas Marquize / Unsplash

Чтобы выявить чужую тайную неприязнь, нужно сделать человеку комплимент, посоветовал популярный психолог из TikTok, американец по имени Остин. На его ролик со способом определить тайного врага, опубликованный под псевдонимом @austy_j, обратило внимание издание Daily Mail.

Психолог подсказал сделать человеку, отношение которого к себе определить сложно, самый простой комплимент. К примеру, похвалить наряд.

По словам Остина, друзья и тайные враги воспримут такой комплимент по-разному. «Друг решит, что это комплимент, а тайный враг начнет искать подвох», — рассказал специалист, добавив, что после этого тайный враг попробует оскорбить сделавшего ему комплимент человека.

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Александра Лисица
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