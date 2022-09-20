Психолог подсказал способ определить тайного врага

Daily Mail: психолог посоветовал сделать комплимент, чтобы выявить чужую тайную неприязнь

Чтобы выявить чужую тайную неприязнь, нужно сделать человеку комплимент, посоветовал популярный психолог из TikTok, американец по имени Остин. На его ролик со способом определить тайного врага, опубликованный под псевдонимом @austy_j, обратило внимание издание Daily Mail.

Психолог подсказал сделать человеку, отношение которого к себе определить сложно, самый простой комплимент. К примеру, похвалить наряд.

По словам Остина, друзья и тайные враги воспримут такой комплимент по-разному. «Друг решит, что это комплимент, а тайный враг начнет искать подвох», — рассказал специалист, добавив, что после этого тайный враг попробует оскорбить сделавшего ему комплимент человека.

Ранее пользователи сети перечислили легкие способы сделать свою речь яркой и лаконичной. Они порекомендовали тренироваться с помощью письма и словарей.