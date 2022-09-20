Украина обсудила с США предоставление Киеву помощи

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте. Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии в сфере безопасности. Руководитель офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом», — сказано в сообщении.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что атаки Киева после проведения референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях будут расцениваться как агрессия против России. Она пообещала, что все виновные в этом будут сурово наказаны.