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Украина обсудила с США предоставление Киеву помощи

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Киеву
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что провел телефонный разговор с помощником лидера США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого они обсудили возможности предоставления Киеву помощи. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Андрей Ермак проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте. Собеседники также обсудили продолжение помощи украинской армии в сфере безопасности. Руководитель офиса президента поблагодарил американских союзников за то, что стоят бок о бок с украинским народом», — сказано в сообщении.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что атаки Киева после проведения референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях будут расцениваться как агрессия против России. Она пообещала, что все виновные в этом будут сурово наказаны.

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Марина Совина
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