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Атаки Киева после проведения референдумов расценят как агрессию против России

Сенатор Ковитиди: атаки Киева после референдумов будут считаться агрессией против России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: РИА Новости

Атаки Киева после проведения референдумов будут расцениваться как агрессия против России. Об этом заявила член Совфеда Ольга Ковитиди, чьи слова приводит РИА Новости.

«Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных», — заявила сенатор.

20 сентября стало известно, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения региона в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

Также глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения республики в состав России на правах субъекта Федерации.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине (СВО). Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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