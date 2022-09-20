Четверо рабочих пострадали при взрыве на химкомбинате в Подмосковье

Четверо рабочих пострадали на химзаводе «Скоропусковский Синтез» в Подмосковье

Четверо рабочих пострадали на химическом заводе «Скоропусковский Синтез», который находится в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«При чистке котла на предприятии получили химические ожоги четверо рабочих», — объяснил собеседник агентства.

Причиной происшествия на комбинате, по предварительной информации, стало нарушение технологического процесса. На данный момент информации о состоянии получивших ожоги рабочих нет.

В Telegram-канале «МК: срочные новости» уточнили, что в производственной емкости произошла вспышка паров горючей смеси, из-за которой рабочие получили ожоги.

Ранее на асфальтобетонном заводе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) взорвалась бочка с битумом. В результате инцидента два человека пострадали. Рабочих доставили в больницу с ожогами.