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Белый дом призвал Индию и другие страны повлиять на Россию

Белый дом призвал Индию и другие страны убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Американские власти призывают Индию и другие страны убеждать Россию прекратить проведение специальной военной операции на Украине как публично, так и в частном порядке, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, пишет ТАСС.

Представитель Белого дома прокомментировал слова премьера Индии Нарендры Моди, который на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн».

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По мнению Салливана, премьер Индии сделал принципиальное заявление, озвучив то, что считает правильным и справедливым. «Соединенные Штаты в полной мере приветствуют это», — подчеркнул он. Американский политик призвал Индию, имеющую давние связи с Москвой, повлиять на партнера и «дать сигнал» о том, что необходимо прекратить специальную операцию.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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