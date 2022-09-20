Предсказан размер долгов россиян по ипотеке

Генеральный директор «Эксперт РА»: долги россиян по ипотеке превысят 14 триллионов

Долги россиян по ипотеке в 2022 году превысят показатель в 14 триллионов рублей. Подобный прогноз в интервью агентству РИА Новости дала генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова.

«Ипотечный портфель же, по нашим прогнозам, продолжит расти и превысит отметку в 14 триллионов рублей», — заявила специалист. Чекурова также предсказала, что объем выдачи ипотеки в нынешнем году будет ниже, чем в предыдущем, и достигнет в общей сложности не более 4,5-4,7 триллиона рублей. Она отметила, что подобное явление не кажется ей серьезной проблемой, поскольку такие «разумные» темпы выдачи кредитов позволяют снизить риски системы.

В сентябре Центробанк заявил об ужесточении требований к ипотеке с низким первоначальным взносом на покупку жилья на первичном рынке с 1 декабря. С наступлением указанной даты регулятор установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0.