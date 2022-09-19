Центробанк ограничит ипотеку с низким первоначальным взносом

С 1 декабря Центробанк ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом

Центробанк ограничит в России с 1 декабря 2022 года ипотеку с низким первоначальном взносом на покупку жилья на первичном рынке. Об этом говорится на сайте регулятора.

С указанной даты Центробанк установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10 процентов в размере 2,0. Таким способом в стране хотят ограничить в стране предоставление подобных кредитов и поспособствовать росту ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.

Решение регулятор объяснил тем, что в последнее время строительные компании стали активнее предлагать программы без первоначального взноса. «При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска», — отметили в Центробанке. При росте подобных кредитов портфели банков становятся более уязвимыми к критическим ситуациям.

Ранее председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ставки по ипотеке около нуля процентов годовых маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков. Она также заявила, что ЦБ будет принимать меры в отношении ставок ниже 1 процента.