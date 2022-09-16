ЦБ высказался об околонулевой ставке по ипотеке

Глава ЦБ Набиуллина назвала ставки по ипотеке под 0% введением в заблуждение заемщиков

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ставки по ипотеке около нуля процентов годовых маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков. Об этом глава финансового регулятора высказалась на пресс-конференции, передает ТАСС.

Набиуллина заявила, что ЦБ будет принимать меры в отношении ставок ниже 1 процента. «Хотела бы предостеречь, это чисто маркетинговый ход, и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это введение в заблуждение заемщиков», — пояснила глава финансового регулятора.

Председатель ЦБ добавила, что необходимо не допустить пузыря на рынке ипотеки. Набиуллина отметила, что для доступной ипотеки должна быть низкая инфляция — при таких условиях ставки по длительным кредитам снижаются и становятся более стабильными.

«Но за ипотекой нужно очень внимательно смотреть, чтобы, не дай бог, не было никаких предпосылок для ипотечных кризисов, которые были во многих странах. Здесь не должно быть пузырей. И мы за этим внимательно смотрим, мы применяем наши меры, у нас есть инструментарий, который мы можем применять к банкам», — заявила Набиуллина.

Ранее эксперты предостерегли россиян от покупки квартир с использованием ипотеки по околонулевой ставке. Специалисты предупредили, что такое жилье обычно стоит дороже аналогов на рынке. Кроме того, такую недвижимость не получится выкупить досрочно.